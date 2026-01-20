На вершину Башни Республики в Анкаре спроецирован флаг Азербайджана

На вершину Башни Республики в турецкой столице Анкаре спроецирован флаг Азербайджана.

Как сообщает Report, изображением поделился посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов в соцсети Х.

Муниципалитет Кечиорен, где расположено здание, провел данную акцию в знак солидарности с Азербайджаном в 36-ю годовщину трагедии 20 Января в Баку.