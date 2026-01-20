На вершину Башни Республики в Анкаре спроецирован флаг Азербайджана
Внешняя политика
- 20 января, 2026
- 23:56
На вершину Башни Республики в турецкой столице Анкаре спроецирован флаг Азербайджана.
Как сообщает Report, изображением поделился посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов в соцсети Х.
Муниципалитет Кечиорен, где расположено здание, провел данную акцию в знак солидарности с Азербайджаном в 36-ю годовщину трагедии 20 Января в Баку.
Azerbaycan halkının bağımsızlık, egemenlik ve milli özgürlük uğrunda verdiği mücadelenin tarihinde silinmez bir iz bırakan 20 Ocak Faciası’nın yıl dönümünde, Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Azerbaycan ile dayanışma ve taziye nişanesi olarak, Ankara’da bulunan Cumhuriyet… pic.twitter.com/vUgQX2GavP— Dr. Rashad Mammadov (@R_Eynaddinoglu) January 20, 2026
