    Ankarada Cümhuriyyət Qülləsində Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub

    Xarici siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 23:44
    Ankarada Cümhuriyyət Qülləsində Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub

    20 Yanvar faciəsinin ildönümündə Türkiyənin paytaxtı Ankaranın Keçiören Bələdiyyəsi həmrəylik və başsağlığı əlaməti olaraq üçrəngli Azərbaycan bayrağını Cümhuriyyət Qülləsinə proyeksiya edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov "X"də paylaşım edib.

    Paylaşımı təqdim edirik:

    Ankara “Azərbaycan Bayrağı” Qara Yanvar Cümhuriyyət Qülləsi
