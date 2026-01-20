Ankarada Cümhuriyyət Qülləsində Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub
Xarici siyasət
- 20 yanvar, 2026
- 23:44
20 Yanvar faciəsinin ildönümündə Türkiyənin paytaxtı Ankaranın Keçiören Bələdiyyəsi həmrəylik və başsağlığı əlaməti olaraq üçrəngli Azərbaycan bayrağını Cümhuriyyət Qülləsinə proyeksiya edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov "X"də paylaşım edib.
Paylaşımı təqdim edirik:
Azerbaycan halkının bağımsızlık, egemenlik ve milli özgürlük uğrunda verdiği mücadelenin tarihinde silinmez bir iz bırakan 20 Ocak Faciası’nın yıl dönümünde, Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Azerbaycan ile dayanışma ve taziye nişanesi olarak, Ankara’da bulunan Cumhuriyet… pic.twitter.com/vUgQX2GavP— Dr. Rashad Mammadov (@R_Eynaddinoglu) January 20, 2026
