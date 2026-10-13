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    На страницах президента в соцсетях опубликовано видео о визите Тхонглуна Сисулита

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 17:49
    На страницах президента в соцсетях опубликовано видео о визите Тхонглуна Сисулита

    На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликовано видео, посвященное визиту президента Лаоса Тхонглуна Сисулита в Азербайджан.

    Report представляет публикацию:

    Ильхам Алиев Тхонглун Сисулит Азербайджано-лаосские отношения
    Prezidentin sosial media hesablarında Thonqlun Sisulitun Azərbaycana rəsmi səfəri ilə bağlı paylaşım edilib
    President Ilham Aliyev's social media accounts feature Lao leader's official visit
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    44 - Tezliklə

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