İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Prezidentin sosial media hesablarında Thonqlun Sisulitun Azərbaycana rəsmi səfəri ilə bağlı paylaşım edilib

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2026
    • 17:47
    Prezidentin sosial media hesablarında Thonqlun Sisulitun Azərbaycana rəsmi səfəri ilə bağlı paylaşım edilib

    Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Laos Prezidenti Thonqlun Sisulitun Azərbaycana rəsmi səfəri ilə bağlı paylaşım edilib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    İlham Əliyev Azərbaycan-Laos münasibətləri Thonqlun Sisulit
    На страницах президента в соцсетях опубликовано видео о визите Тхонглуна Сисулита
    President Ilham Aliyev's social media accounts feature Lao leader's official visit
    MiniBoss
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