Prezidentin sosial media hesablarında Thonqlun Sisulitun Azərbaycana rəsmi səfəri ilə bağlı paylaşım edilib
Xarici siyasət
- 13 oktyabr, 2026
- 17:47
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Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Laos Prezidenti Thonqlun Sisulitun Azərbaycana rəsmi səfəri ilə bağlı paylaşım edilib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Thonqlun Sisulitun Azərbaycana rəsmi səfəri https://t.co/bipIaT0Poi— İlham Əliyev (@azpresident) October 13, 2026
На страницах президента в соцсетях опубликовано видео о визите Тхонглуна Сисулита
President Ilham Aliyev's social media accounts feature Lao leader's official visit
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