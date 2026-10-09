На страницах президента в соцсетях опубликовано видео о рабочем визите в Туркменистан
Внешняя политика
- 09 октября, 2026
- 20:29
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На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликовано видео, посвященное его рабочему визиту в Туркменистан.
Report представляет публикацию:
Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana işgüzar səfəri (08-09.10.2026) https://t.co/K557q3jRrI— İlham Əliyev (@azpresident) October 9, 2026
Видео
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