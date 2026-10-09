Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    На страницах президента в соцсетях опубликовано видео о рабочем визите в Туркменистан

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2026
    • 20:29
    На страницах президента в соцсетях опубликовано видео о рабочем визите в Туркменистан

    На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликовано видео, посвященное его рабочему визиту в Туркменистан.

    Report представляет публикацию:

    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан
    Видео
    Prezidentin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
    app.type.
    President Ilham Aliyev's social media accounts share video on his visit to Turkmenistan
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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