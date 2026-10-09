Prezidentin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
Xarici siyasət
- 09 oktyabr, 2026
- 20:28
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Prezidentin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
app.type.
app.type.
Son xəbərlər
21:23
Premyer Liqanın VII turunda "Sabah" "Neftçi" ilə heç-heçə edibFutbol
21:13
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı məğlub edibKomanda
20:58
BƏƏ-də saxlanılan "Flydubai" pilotunun "Müsəlman Qardaşları" təşkilatı ilə əlaqəsi olduğu aşkarlanıbDigər ölkələr
20:50
AAYDA: Cəlilabadda 18 kilometrlik avtomobil yolu yenidən qurulurMaliyyə
20:42
Foto
SOCAR "S&P Global"ın 2026-cı il Korporativ Dayanıqlılıq Qiymətləndirməsi üzrə ESG reytinqi əldə edibEnergetika
20:40
Şəkidə avtoqəza olub, sürücü ölübHadisə
20:28
Video
Prezidentin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıbXarici siyasət
20:25
Almaniya ehtiyatlardan 15 milyon barelə qədər yanacaq və neft buraxacaqEnergetika
20:14