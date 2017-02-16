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    16-я зимняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ cостоится в Вене

    На мероприятии комитеты заслушают представителей правительства стран-членов ОБСЕ

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 23-24 февраля в Вене состоится 16-я зимняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

    Как сообщает Report, на открытии сессии выступят президент Национального Совета Австрии Дорис Бюрес, президент ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, спецпредставитель ПА ОБСЕ по вопросам гендерного равенства Хеди Фрай.

    На заключительной совместной сессии состоится выступление действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Австрии Себастьяна Курца и генсека организации Ламберто Занньера.

    В ходе заседания комитетов участники сессии обсудят темы, касающиеся политики и вопросов безопасности, экономики, окружающей среды, прав человека и гуманитарные вопросы.

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