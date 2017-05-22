На саммите ОЧЭС в Стамбуле принята итоговая декларация

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Страны-члены Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) на саммите в Стамбуле приняли итоговую декларацию о целях и будущем развитии организации.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Саммит рассматривал вопросы, связанные с нашей организацией, вопросы, связанные с двусторонними взаимоотношениями между нашими странами-членами организации на самом высоком уровне. Все страны-члены организации приняли декларацию саммита, которая указывает на цели и будущее развитие нашей организации", - сказал президент.

Азербайджан на заседании представил председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов.

ОЧЭС создана в 1999 году и включает 12 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдову, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину.