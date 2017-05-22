 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На саммите ОЧЭС в Стамбуле принята итоговая декларация

    Азербайджан на заседании представил председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Страны-члены Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) на саммите в Стамбуле приняли итоговую декларацию о целях и будущем развитии организации. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил  на пресс-конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    "Саммит рассматривал вопросы, связанные с нашей организацией, вопросы, связанные с двусторонними взаимоотношениями между нашими странами-членами организации на самом высоком уровне. Все страны-члены организации приняли декларацию саммита, которая указывает на цели и будущее развитие нашей организации", - сказал президент.

    Азербайджан на заседании представил председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов.

    ОЧЭС создана в 1999 году и включает 12 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдову, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi