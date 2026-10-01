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    На Медиафоруме СВМДА обсудили роль медиа в укреплении межкультурного диалога

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 14:00
    На Медиафоруме СВМДА обсудили роль медиа в укреплении межкультурного диалога

    В Баку в рамках Медиафорума СВМДА на тему "Построение доверия через медиа в поляризованном мире" состоялась панельная сессия, посвященная роли медиа в укреплении социальной солидарности и межкультурного диалога.

    Как передает Report, модератором панели выступила преподаватель Университета ADA Шафаг Мехралиева.

    Государственный министр федерального образования и профессионального обучения Пакистана Ваджиха Камар отметила важную роль медиа в формировании общественного мнения и налаживании связей между обществами.

    Заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Салкын Сарногоева подчеркнула роль социальных сетей, блогеров и инфлюенсеров в укреплении доверия между народами. "Медиа может сближать народы и традиции", - сказала она.

    Выступившие на панели представители разных стран сошлись во мнении, что медиа играют ключевую роль в укреплении доверия, взаимопонимания и межкультурного диалога между народами.

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Медиафорум Университет ADA
    AQEM Media Forumunda mədəniyyətlərarası dialoqun gücləndirilməsində medianın rolu müzakirə olunub
    CICA discusses role of media in intercultural dialogue
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