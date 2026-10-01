На Медиафоруме СВМДА обсудили роль медиа в укреплении межкультурного диалога

В Баку в рамках Медиафорума СВМДА на тему "Построение доверия через медиа в поляризованном мире" состоялась панельная сессия, посвященная роли медиа в укреплении социальной солидарности и межкультурного диалога.

Как передает Report, модератором панели выступила преподаватель Университета ADA Шафаг Мехралиева.

Государственный министр федерального образования и профессионального обучения Пакистана Ваджиха Камар отметила важную роль медиа в формировании общественного мнения и налаживании связей между обществами.

Заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Салкын Сарногоева подчеркнула роль социальных сетей, блогеров и инфлюенсеров в укреплении доверия между народами. "Медиа может сближать народы и традиции", - сказала она.

Выступившие на панели представители разных стран сошлись во мнении, что медиа играют ключевую роль в укреплении доверия, взаимопонимания и межкультурного диалога между народами.