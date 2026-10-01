На Медиафоруме СВМДА обсудили роль медиа в укреплении межкультурного диалога
- 01 октября, 2026
- 14:00
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В Баку в рамках Медиафорума СВМДА на тему "Построение доверия через медиа в поляризованном мире" состоялась панельная сессия, посвященная роли медиа в укреплении социальной солидарности и межкультурного диалога.
Как передает Report, модератором панели выступила преподаватель Университета ADA Шафаг Мехралиева.
Государственный министр федерального образования и профессионального обучения Пакистана Ваджиха Камар отметила важную роль медиа в формировании общественного мнения и налаживании связей между обществами.
Заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Салкын Сарногоева подчеркнула роль социальных сетей, блогеров и инфлюенсеров в укреплении доверия между народами. "Медиа может сближать народы и традиции", - сказала она.
Выступившие на панели представители разных стран сошлись во мнении, что медиа играют ключевую роль в укреплении доверия, взаимопонимания и межкультурного диалога между народами.