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На границе Азербайджана и Армении выполнено около 35 процентов намеченных работ

На границе Азербайджана и Армении выполнено около 35 процентов намеченных работ На основании геодезических измерений в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 26 апреля 2024 года выполнено около 35 процентов намеченных работ, установлено 28 пограничных сто
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 18:32
На границе Азербайджана и Армении выполнено около 35 процентов намеченных работ

На основании геодезических измерений в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 26 апреля выполнено около 35 процентов намеченных работ, установлено 28 пограничных столбов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении службы заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

Работа экспертных групп двух государств продолжается.

Как сообщалось ранее, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, экспертные группы двух стран на границе Азербайджанской Республики и Республики Армения начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan sərhədində nəzərdə tutulan işlərin təxminən 35 faizi yerinə yetirilib
Версия на английском языке Planned works on Azerbaijan-Armenia border completed by around 35%

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