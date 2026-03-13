На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении

В рамках XIII Глобального Бакинского форума состоялась панельная сессия на тему "Китай и инициатива глобального управления".

Как сообщает Report, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил необходимость расширения экономической торговли в регионе за счет использования эффективных инструментов.

Бывший президент Словении Борут Пахор заявил, что Китай активно участвует в решении глобальных вопросов и в настоящее время является одной из стран, выигрывающих в нынешний геополитический период. По его словам, Пекин не стремится к радикальным изменениям мирового порядка, а сосредоточен на собственном развитии, оставаясь стабильным и предсказуемым государством и сторонником международного права.

Специальный представитель Китая по европейским вопросам в 2019–2025 годах У Хунбо отметил, что на фоне нынешней турбулентности и неопределенности в мире Китай стремится предложить свои идеи и подходы к системе глобального управления.

Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Элдор Арипов подчеркнул, что в мире происходят серьезные изменения, при этом Китай опирается на базовые принципы и превращает идеи в реальные проекты. По его словам, Пекин активно укрепляет сотрудничество со странами Центральной Азии и является крупнейшим инвестором региона: "В прошлом году объем китайских инвестиций достиг 40 млрд долларов".

Бывший директор Центра компетенций по Китаю Университета Санкт-Галлена, экономист Йозеф Мондль отметил, что сегодня существует множество международных инициатив, при этом государства действуют исходя из собственных интересов. Он добавил, что страны Глобального Юга не рассматривают Китай как соперника, а Пекин реализует конкретные инфраструктурные и экономические проекты.

В свою очередь бывший министр иностранных дел Великобритании Тобиас Эллвуд подчеркнул, что отсутствие консенсуса между государствами усложняет международную ситуацию, чем нередко пользуются отдельные страны.