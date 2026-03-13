Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 11:27
    На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении

    В рамках XIII Глобального Бакинского форума состоялась панельная сессия на тему "Китай и инициатива глобального управления".

    Как сообщает Report, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил необходимость расширения экономической торговли в регионе за счет использования эффективных инструментов.

    Бывший президент Словении Борут Пахор заявил, что Китай активно участвует в решении глобальных вопросов и в настоящее время является одной из стран, выигрывающих в нынешний геополитический период. По его словам, Пекин не стремится к радикальным изменениям мирового порядка, а сосредоточен на собственном развитии, оставаясь стабильным и предсказуемым государством и сторонником международного права.

    Специальный представитель Китая по европейским вопросам в 2019–2025 годах У Хунбо отметил, что на фоне нынешней турбулентности и неопределенности в мире Китай стремится предложить свои идеи и подходы к системе глобального управления.

    Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Элдор Арипов подчеркнул, что в мире происходят серьезные изменения, при этом Китай опирается на базовые принципы и превращает идеи в реальные проекты. По его словам, Пекин активно укрепляет сотрудничество со странами Центральной Азии и является крупнейшим инвестором региона: "В прошлом году объем китайских инвестиций достиг 40 млрд долларов".

    Бывший директор Центра компетенций по Китаю Университета Санкт-Галлена, экономист Йозеф Мондль отметил, что сегодня существует множество международных инициатив, при этом государства действуют исходя из собственных интересов. Он добавил, что страны Глобального Юга не рассматривают Китай как соперника, а Пекин реализует конкретные инфраструктурные и экономические проекты.

    В свою очередь бывший министр иностранных дел Великобритании Тобиас Эллвуд подчеркнул, что отсутствие консенсуса между государствами усложняет международную ситуацию, чем нередко пользуются отдельные страны.

    На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении
    На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении
    На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении
    На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении
    На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении
    На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении
    На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении
    На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении
    На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении

    Глобальный Бакинский форум Микаил Джаббаров
    Фото
    XIII Qlobal Bakı Forumunda Çin və qlobal idarəetmə təşəbbüsləri müzakirə olunub
    Фото
    China's role in global governance discussed at Global Baku Forum
    Ты - Король

    Последние новости

    12:04

    Спикер парламента Армении Ален Симонян отправится в Турцию

    В регионе
    12:03
    Фото

    Baku Steel Company увеличила экспорт в США и Европу в 2025 году

    Бизнес
    12:00

    В Израиле с начала операции против Ирана госпитализированы почти 3 тыс. человек

    Другие страны
    11:55

    Асадов: В Азербайджане в 2026г планируется разминировать более 65 тыс. га земель

    Карабах
    11:55

    В Азербайджане освоено 99,99% средств на ликвидацию ЧС

    Финансы
    11:55

    Али Асадов: Суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана надежно обеспечены

    Внутренняя политика
    11:54

    Марк Карни: Канада вложит почти $26 млрд в новые военные базы в Арктике

    Другие страны
    11:52

    Али Асадов: Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $91 млрд

    Финансы
    11:52

    Страховой сектор Азербайджана вырос на 4% в 2025 году

    Финансы
    Лента новостей