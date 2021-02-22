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МВД: Визиты в Турцию осуществляются по удостоверениям личности нового поколения

МВД: Визиты в Турцию осуществляются по удостоверениям личности нового поколения Взаимные безвизовые поездки граждан Азербайджанской Республики и Республики Турция осуществляются на основе биометрического удостоверения личности нового поколения, отвечающего требованиям документа 9303 Международной организации гражданской авиации (İCAO
Внешняя политика
22 февраля 2021 г. 18:19
МВД: Визиты в Турцию осуществляются по удостоверениям личности нового поколения

Взаимные безвизовые поездки граждан Азербайджанской Республики и Республики Турция осуществляются на основе биометрического удостоверения личности нового поколения, отвечающего требованиям документа 9303 Международной организации гражданской авиации (İCAO).

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении протокола №1 между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз, подписанного 25 февраля 2020 года в городе Баку".

Закон предусматривает поездки граждан Азербайджана в Турцию по удостоверению личности.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Türkiyəyə vizasız gediş-gəliş yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi ilə həyata keçirilir

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