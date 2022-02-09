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Молдова поддержит Азербайджан в вопросе очистки территорий от мин

Молдова поддержит Азербайджан в вопросе очистки территорий от мин Молдова выразила желание поддержать Азербайджан в вопросе очистки территорий от мин.
Внешняя политика
9 февраля 2022 г. 13:02
Молдова поддержит Азербайджан в вопросе очистки территорий от мин
Джейхун Байрамов

Молдова выразила желание поддержать Азербайджан в вопросе очистки территорий от мин.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николаем Попеску.

По словам Д. Байрамова, стороны обсудили ситуацию в регионе. Министр проинформировал о работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях.

Было отмечено, что минная опасность остается одной из основных на этих территориях. Молдова выразила желание поддержать Азербайджан в вопросе разминирования. Дальнейшие детали данного сотрудничества будут обсуждены позднее, добавил глава МИД.

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Версия на английском языке Moldova to support Azerbaijan’s mine-clearing efforts in regained Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Moldova minatəmizləmə üzrə əməkdaşlıq edəcək

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