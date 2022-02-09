Молдова поддержит Азербайджан в вопросе очистки территорий от мин

Молдова выразила желание поддержать Азербайджан в вопросе очистки территорий от мин.

Молдова выразила желание поддержать Азербайджан в вопросе очистки территорий от мин.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николаем Попеску.

По словам Д. Байрамова, стороны обсудили ситуацию в регионе. Министр проинформировал о работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях.

Было отмечено, что минная опасность остается одной из основных на этих территориях. Молдова выразила желание поддержать Азербайджан в вопросе разминирования. Дальнейшие детали данного сотрудничества будут обсуждены позднее, добавил глава МИД.