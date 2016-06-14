​Молдавский телеканал TV7 попросил прощения у Азербайджана

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Молдавский телеканал TV7 попросил прощения у азербайджанского народа.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, армянские СМИ распространили информацию о посещении съемочной группой молдавского телеканала TV7 оккупированных Арменией территорий Азербайджана и подготовке репортажа (https://www.youtube.com/watch?v=ChOSWFbON9w&feature=youtu.be):

"Посольство Азербайджана в Молдове взяло вопрос под контроль и, обратившись к руководству телеканала TV7, попросило расследовать факт. Обратившись с письмом в посольство Азербайджана в Молдове, руководство TV7 принесло извинения за возникшую ситуацию.

Заявив о том, что репортаж не вышел в эфир, руководство телеканала отметило, что его временно разместили в видеохостинг лишь для внутреннего использования. Взгляд автора репортажа к конфликту не соответствовал редакционной политике телеканала и по этой причине руководство категорически отказалось от его показа".

Х.Гаджиев сказал, что в своем письме руководство канала также указывает, что автор репортажа Люба Максим, которая была уволена с телеканала, отправила линк подготовленного ею материала организаторам ее визита на оккупированные территории - армянской лоббистской организации European Friends of Armenia, штаб-квартира которой находится в Брюсселе: "Руководство канала в письме извинилось за неэтичный поступок своего бывшего сотрудника и в очередной раз принесло извинения".

Х.Гаджиев добавил, что организация European Friends of Armenia вместе с армянскими СМИ пыталась преподнести размещенный в Youtube материал как репортаж на молдавском телеканале. В результате вмешательства руководства телеканала их ложь была разоблачена. Видео удалено с Youtube".