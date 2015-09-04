Могерини: Главы МИД ЕС обсудят отношения со странами Восточного партнерства

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ "Главы МИД ЕС обсудят отношения с Россией и поддержку Украине, а также Беларуси, Молдове, Грузии, Азербайджану и Армении".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини перед началом двухдневной неформальной встречи Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

"Пока мы концентрировались на наших восточных рубежах, где у нас были самые горячие моменты украинского кризиса, я повторяла снова и снова, что мы не должны забывать, что происходит в Ливии, Сирии и на Ближнем Востоке. Сегодня я могу сказать, что мы не должны забывать, что происходит на востоке. Поэтому у нас будет свободное и дальновидное обсуждение наших отношений с Россией, отношений и поддержки нашим друзьям на востоке, начиная с Украины, но также Беларуси, Молдове, Грузии, Азербайджану и Армении", - сказала Могерини.