Модель "ASAN Xidmət" может быть применена в Руанде
Внешняя политика
- 20 сентября, 2025
- 15:31
Азербайджанская модель "ASAN Xidmət" может быть применена в Руанде.
Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на сегодняшней встрече в расширенном составе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Руанды Полем Кагаме.
Состоялся обмен мнениями по вопросам энергетики, сельского хозяйства, туризма, студенческого обмена и применения опыта "ASAN Xidmət" в Руанде.
Последние новости
16:37
Фото
Завершилась первая сессия квалификации Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНОФормула 1
16:33
Ильхам Закиев стал девятикратным чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
16:29
Фото
Президент Руанды посетил центр "ASAN xidmət"Другие
16:28
В Гонконге эвакуировали жителей из-за бомбы времен Второй мировойДругие страны
16:26
Фото
Прокуратуры Кении и Азербайджана обсудили расширение сотрудничестваВнутренняя политика
16:23
В квалификации Гран-при Азербайджана произошла вторая авария - ОБНОВЛЕНОДругие
16:07
В Дагестане свыше 70 населенных пунктов остались без света из-за аварииВ регионе
16:06
Фото
Видео
Новым жителям Кяльбаджара вручены ключи от квартир – ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
16:03