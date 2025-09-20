Азербайджанская модель "ASAN Xidmət" может быть применена в Руанде.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на сегодняшней встрече в расширенном составе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Руанды Полем Кагаме.

Состоялся обмен мнениями по вопросам энергетики, сельского хозяйства, туризма, студенческого обмена и применения опыта "ASAN Xidmət" в Руанде.