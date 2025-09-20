İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Azərbaycanın "ASAN Xidmət" modeli Ruandada tətbiq edilə bilər

    Xarici siyasət
    • 20 sentyabr, 2025
    • 15:25
    Azərbaycanın ASAN Xidmət modeli Ruandada tətbiq edilə bilər

    Azərbaycanın "ASAN Xidmət" modeli Ruandada tətbiq edilə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu məsələ sentyabrın 20-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ruanda Prezidenti Pol Kaqame arasında baş tutan geniş tərkibdə görüşdə müzakirə olunub.

    Bildirilib ki, ölkələr arasında energetika, kənd təsərrüfatı, turizm, tələbə mübadiləsi və "ASAN Xidmət" təcrübəsinin Ruandada tətbiq olunması məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

    "ASAN Xidmət" Ruanda İlham Əliyev Azərbaycan Pol Kaqame
    Модель "ASAN Xidmət" может быть применена в Руанде

    Son xəbərlər

    16:24
    Foto

    Ruanda Prezidenti "ASAN xidmət" mərkəzində olub

    Daxili siyasət
    16:22

    Azərbaycan paracüdoçusu Avropa çempionu olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    16:22

    "Formula 1": Bakıdakı sıralama turunda növbəti qəza baş verib - YENİLƏNİB

    Digər
    16:18
    Foto

    Keniya ilə Azərbaycan Prokurorluğu arasında əməkdaşlığın genişlənməsi müzakirə edilib

    Daxili siyasət
    16:14

    İsrail Ordusu son sutka ərzində HƏMAS-ın təxminən 100 hədəfinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    16:13

    Gürcüstan Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    16:07

    Rusiya XİN: İrana qarşı sanksiyalarla bağlı qətnamə layihəsi yalnız gərginliyi artırır

    Digər ölkələr
    16:00
    Foto

    "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisində sıralama turu başlayıb

    Formula 1
    15:56
    Foto

    Xankəndidə "Arşın mal alan" operettası nümayiş olunub

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti