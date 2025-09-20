Azərbaycanın "ASAN Xidmət" modeli Ruandada tətbiq edilə bilər
Xarici siyasət
- 20 sentyabr, 2025
- 15:25
Azərbaycanın "ASAN Xidmət" modeli Ruandada tətbiq edilə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu məsələ sentyabrın 20-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ruanda Prezidenti Pol Kaqame arasında baş tutan geniş tərkibdə görüşdə müzakirə olunub.
Bildirilib ki, ölkələr arasında energetika, kənd təsərrüfatı, turizm, tələbə mübadiləsi və "ASAN Xidmət" təcrübəsinin Ruandada tətbiq olunması məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.
