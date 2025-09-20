Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    МО Турции подчеркнуло единство с Азербайджаном в День государственного суверенитета

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 11:56
    МО Турции подчеркнуло единство с Азербайджаном в День государственного суверенитета

    Министерство национальной обороны Турции направило поздравление Азербайджану по случаю 20 сентября – Дня государственного суверенитета.

    Как передает Report, поздравление опубликовано на странице министерства в X.

    "Поздравляем наших азербайджанских собратьев с 20 сентября – Днем государственного суверенитета", – говорится в сообщении.

    В поздравлении также отмечается, что Турция, следуя принципу "Один народ, два государства", всегда будет оставаться единой и солидарной с Азербайджаном.

    Türkiyə MN Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib

