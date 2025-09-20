МО Турции подчеркнуло единство с Азербайджаном в День государственного суверенитета
- 20 сентября, 2025
- 11:56
Министерство национальной обороны Турции направило поздравление Азербайджану по случаю 20 сентября – Дня государственного суверенитета.
Как передает Report, поздравление опубликовано на странице министерства в X.
"Поздравляем наших азербайджанских собратьев с 20 сентября – Днем государственного суверенитета", – говорится в сообщении.
В поздравлении также отмечается, что Турция, следуя принципу "Один народ, два государства", всегда будет оставаться единой и солидарной с Азербайджаном.
"Sen bizimsen, bizimsen durdukça bedende can,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2025
Yaşa, yaşa, çok yaşa ey şanlı #Azerbaycan!"
Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin 20 Eylül Egemenlik Günü kutlu olsun.
“Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla her zaman bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. 🇦🇿🇹🇷 @wwwmodgovaz… pic.twitter.com/J1TUJxh01f