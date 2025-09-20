İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Türkiyə MN Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 20 sentyabr, 2025
    • 11:48
    Türkiyə MN Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı 20 Sentyabr – Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında yazılıb.

    "Sən bizimsən, bizimsən durduqca bədəndə can,

    Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!

    Azərbaycan türkü qardaşlarımızı 20 Sentyabr – Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edirik",-məlumatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, Türkiyə "Bir millət, iki dövlət" anlayışı ilə hər zaman Azərbaycanla bir və bərabər olmağa davam edəcək.

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Dövlət Suverenliyi Günü Azərbaycan
    МО Турции подчеркнуло единство с Азербайджаном в День государственного суверенитета

    Son xəbərlər

    13:18

    Azərbaycanın qadın cüdoçuları Fransada təlim-məşq toplanışına qatılıblar

    Fərdi
    13:10
    Foto

    "Global Media Group" "Xəzəri qoruyaq" ekoloji aksiyasına qoşulub

    Ekologiya
    13:00

    İki il əvvəl Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa edilib

    Daxili siyasət
    12:58

    Azərbaycan və Ruanda prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    12:57

    Rusiyanın Dneprə endirdiyi zərbələr nəticəsində yaralananların sayı 30-a çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:55
    Foto

    Ruanda Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    12:53

    Könül Nurullayeva: Azərbaycan suverenliyini tam bərpa etməklə regionda yeni reallıqlar yaratdı

    Xarici siyasət
    12:50

    Paşinyan: Türkiyə-Ermənistan normallaşması bizim üçün Aİ ilə quru əlaqəsini təmin edəcək

    Region
    12:48
    Foto

    Uqanda Dövlət Prokurorluğunun direktoru Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti