МККК: Ответственность за бездействие государств перекладывается на гуманитарную сферу

Ответственность за последствия невыполнения государствами международных обязательств зачастую перекладывается на гуманитарную сферу.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Кристиан Ривье на панельной сессии IV Международной конференции по вопросам пропавших без вести лиц.

"Нынешние тенденции в мире вызывают серьезную тревогу. Конфликты продолжаются, поляризация усиливается, широко распространяется дегуманизирующая риторика. Ответственность за невыполнение государствами своих обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, часто перекладывается на гуманитарную сферу. Выяснение судьбы и местонахождения людей, пропавших без вести в результате конфликтов, а также удовлетворение потребностей их семей - процесс, который нельзя назвать ни легким, ни простым", - отметил он.