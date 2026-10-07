İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Kristian Riviye: Münaqişələrdə itkin düşənlərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi asan proses deyil

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2026
    • 12:45
    Kristian Riviye: Münaqişələrdə itkin düşənlərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi asan proses deyil

    Münaqişələrdə itkin düşənlərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi asan proses deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) Mərkəzi İzləmə Agentliyinin rəhbəri Kristian Riviye "İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfrans"ın panel sessiyası zamanı səsləndirib.

    Onun sözlərinə görə, dövlətlərin üzərinə götürdükləri öhdəlikləri icra etməməsinin nəticələrinə görə cavabdehlik əksər hallarda humanitar sahənin üzərinə yönləndirilir:

    "Hazırda dünya miqyasında müşahidə olunan meyillər ciddi təşviş yaradır. Münaqişələr davam edir, qütbləşmə güclənir, insanlıqdan uzaqlaşdıran ritorika geniş şəkildə yayılır. Beynəlxalq hüquq, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq çərçivəsində dövlətlərin öhdəsinə düşən vəzifələri yerinə yetirməmələrinə görə cavabdehlik çox vaxt humanitar sahəyə ötürülür. Münaqişələr nəticəsində itkin düşmüş şəxslərin aqibətinin və yerinin müəyyən edilməsi, həmçinin ailələrin tələbatlarının ödənilməsi nə asan, nə də sadə bir prosesdir".

    Kristian Riviye eyni zamanda bildirib ki, itkin düşmüş şəxslərin axtarışı ilə bağlı işlərə hərbi əməliyyatlar dövründə və sonrakı mərhələlərdə ailələr də cəlb olunmalıdır:

    "İtkin düşmüş şəxslərin ailələri sülhün elçisi qismində fəaliyyət göstərə bilər. Onlar etimadın formalaşmasına töhfə verə bilərlər. Onlar müvafiq tibbi işlərə, axtarış prosesinə qatılmalıdırlar".

    Komitə rəsmisi sonda Azərbaycana tədbirə ev sahibliyi etdiyinə görə minnətdarlığını ifadə edib.

    İtkin düşmüş şəxslər Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi (BQXK)
    МККК: Ответственность за бездействие государств перекладывается на гуманитарную сферу
    ICRC: Failure to meet international obligations often shifts burden to humanitarian sector
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    07:52

    Braziliyada uşaq bağçasında 13 nəfəri girov götürən silahlı şəxs öldürülüb

    Digər ölkələr
    07:18

    Tramp Putinin Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin həllinə inanmadığını bildirib

    Digər ölkələr
    07:12

    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna münaqişəsini yaxın vaxtlarda nizamlayacağına söz verib

    Digər ölkələr
    06:48

    Dövlət Departamenti Panama üçün təcili resurs və personal səfərbər edir

    Digər ölkələr
    06:14

    Qasırğa Alabama və Florida ştatlarında 170 mindən çox abonenti işıqsız qoyub

    Digər ölkələr
    05:53

    Çin "SatNet" aşağıorbitli rabitə peyklərinin 27-ci qrupunu uğurla orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    05:27

    Tramp seçkilərdən əvvəl İrana zərbələr endirmək qərarını dəyişə biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    04:51

    "Barselona"nın baş məşqçisi Yamalı gələcəyin ən yaxşı futbolçusu adlandırıb

    Digər ölkələr
    04:19

    ABŞ Prezidenti G20 sammitində Meloni ilə görüşə biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti