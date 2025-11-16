Азербайджан присоединился к формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника

Азербайджан присоединился к формату консультативных встреч глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом в своей приветственной речи на открытии VII Консультативной встречи глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан" заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Формат "Центральная Азия+Азербайджан" построит прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, проложит путь к формированию единого пространства сотрудничества", - сказал Мирзиёев.

По его словам, это придаст мощный импульс развитию и откроет новые горизонты для торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также поспособствует выработке консолидированных решений по вопросам устойчивого развития.

"Все это безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обеих регионов. Хочу искренне поблагодарить всех моих уважаемых коллег с принятием этого важного решения и поздравить Ильхама Алиева с присоединением к формату консультативных встреч в качестве полноправного участника", - подчеркнул узбекский лидер.