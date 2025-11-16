Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Азербайджан присоединился к формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 10:14
    Азербайджан присоединился к формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника

    Азербайджан присоединился к формату консультативных встреч глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом в своей приветственной речи на открытии VII Консультативной встречи глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан" заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

    "Формат "Центральная Азия+Азербайджан" построит прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, проложит путь к формированию единого пространства сотрудничества", - сказал Мирзиёев.

    По его словам, это придаст мощный импульс развитию и откроет новые горизонты для торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также поспособствует выработке консолидированных решений по вопросам устойчивого развития.

    "Все это безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обеих регионов. Хочу искренне поблагодарить всех моих уважаемых коллег с принятием этого важного решения и поздравить Ильхама Алиева с присоединением к формату консультативных встреч в качестве полноправного участника", - подчеркнул узбекский лидер.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев саммит "Центральная Азия + Азербайджан" Шавкат Мирзиёев
    Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşləri formatına tamhüquqlu iştirakçı kimi qoşulub

    Последние новости

    10:31

    ВС РФ нанесли 769 ударов по Запорожью, погиб один человек

    Другие страны
    10:28

    Токаев назвал историческим решение об учреждении формата "Центральная Азия+Азербайджан"

    Внешняя политика
    10:27

    Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии

    Внешняя политика
    10:14

    Азербайджан присоединился к формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника

    Внешняя политика
    10:14

    В ряда районов Азербайджана наблюдается дождливая погода

    Экология
    10:11

    ЧМ-2026: В еврозоне пройдут очередные матчи отбора

    Футбол
    10:11
    Фото

    Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Ташкенте для участия в VII Консультативной встрече лидеров ЦА

    Внешняя политика
    10:04

    В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации за ночь 57 дронов над регионами страны

    В регионе
    09:43

    Исламиада: Азербайджанские спортсмены сегодня выступят в двух видах спорта

    Индивидуальные
    Лента новостей