Глава Федерального агентства России: В Азербайджане нет никаких проблем с изучением русского языка

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Москва. 18 января. REPORT.AZ/ "В первую очередь, Азербайджан и Россия - стратегические партнеры. Также между нашими странами существуют очень крепкие культурные связи". Об этом корреспонденту российского бюро Report заявила руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова.

"У нас достаточно большая русская диаспора в Азербайджане и, наоборот, азербайджанская в России, поэтому в этом направлении тоже идет серьезная работа. Мы не испытываем никаких проблем в плане изучения русского языка в Азербайджане, который свободно преподается как в школах, так и в вузах страны.

Между нашими странами существует огромное культурное сотрудничество – проводится много выставок, концертов, круглых столов и так далее. В Баку функционирует очень хороший Российский информационно-культурный центр. В следующем году заработает такой же центр в Гяндже. Я уверена, что это даст прекрасный толчок для укрепления сотрудничества и с другими районами страны", — отметила Э. Митрофанова.

Игбал Рустамов