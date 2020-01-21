Миссия наблюдателей СНГ проведет встречи в МИД, МВД и Генпрокуратуре Азербайджана

В Минске 30 января состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ, в ходе которого будет утвержден глава миссии наблюдателей за процессом парламентских выборов в Азербайджане. Об этом заявил Report советник исполнительного комитета СНГ Олег Кулеба.

Он указал, что штаб миссии по наблюдению за ходом выборов уже развернут, в его состав войдут шесть человек.

О.Кулеба подчеркнул, что миссия накануне уже посетила Губу и в дальнейшем намерена продолжить работать в регионах. "Мы планируем наращивать деятельность в этом направлении", - подчеркнул советник исполкома.

Он также добавил, что миссия планирует сегодня провести встречи в МИД, а далее в МВД и Генпрокуратуре.

Напомним, что ранее первый заместителя председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский провел встречу с председателем ЦИК Азербайджана Мазахиром Панаховым, в ходе которой стороны обсудили вопросы, связанные с предстоящими внеочередными выборами депутатов парламента.

Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля.