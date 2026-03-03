Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Мишустин поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации российских граждан из Ирана

    Внешняя политика
    • 03 марта, 2026
    • 15:21
    Мишустин поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации российских граждан из Ирана

    Премьер-министры Азербайджана Али Асадов и России Михаил Мишустин обсудили по телефону вопросы двустороннего экономического сотрудничества и эскалацию на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report со ссылкой на Кабмин Азербайджана, в ходе разговора были рассмотрены актуальные аспекты азербайджано-российского торгово-экономического взаимодействия.

    Стороны отметили положительную динамику роста товарооборота, а также обсудили реализацию совместных проектов в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

    В ходе беседы российская сторона выразила признательность руководству Азербайджана за содействие в оперативной эвакуации российских граждан из Ирана в условиях сложной региональной обстановки.

    Пользуясь случаем, Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с 60-летним юбилеем и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

    Azərbaycan və Rusiyanın Baş nazirləri qarşılıqlı əməkdaşlığın aktual məsələlərini müzakirə ediblər

    Лента новостей