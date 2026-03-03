Мишустин поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации российских граждан из Ирана
- 03 марта, 2026
- 15:21
Премьер-министры Азербайджана Али Асадов и России Михаил Мишустин обсудили по телефону вопросы двустороннего экономического сотрудничества и эскалацию на Ближнем Востоке.
Как сообщает Report со ссылкой на Кабмин Азербайджана, в ходе разговора были рассмотрены актуальные аспекты азербайджано-российского торгово-экономического взаимодействия.
Стороны отметили положительную динамику роста товарооборота, а также обсудили реализацию совместных проектов в различных сферах, представляющих взаимный интерес.
В ходе беседы российская сторона выразила признательность руководству Азербайджана за содействие в оперативной эвакуации российских граждан из Ирана в условиях сложной региональной обстановки.
Пользуясь случаем, Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с 60-летним юбилеем и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.