Мирзоян: Все достигнутые с Азербайджаном договоренности являются взаимовыгодными

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что все достигнутые с Азербайджаном договоренности являются взаимовыгодными.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил, отвечая на вопрос о гарантиях соблюдения соглашений о мире и открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

"Такие гарантии не действуют, мы узнали об этом и из нашего опыта", - отметил он.

По его словам, установление мира между Арменией и Азербайджаном является поворотным моментом.

Министр также отверг идею о том, что участие третьей стороны, в частности супердержавы, может быть лучшей гарантией выполнения соглашений.

Он прокомментировал и заявления о том, что в результате мирного договора Азербайджан якобы получит все, а Армения - ничего: "То, что мы получили, выгодно нам. То, что получил Азербайджан, очень важно для них. В этом случае обе стороны будут заинтересованы в соблюдении договоренностей. Дополнительной ценностью может считаться участие президента США Дональда Трампа".