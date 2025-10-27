Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Внешняя политика
    • 27 октября, 2025
    • 14:34
    Мирзоян: Все достигнутые с Азербайджаном договоренности являются взаимовыгодными

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что все достигнутые с Азербайджаном договоренности являются взаимовыгодными.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил, отвечая на вопрос о гарантиях соблюдения соглашений о мире и открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

    "Такие гарантии не действуют, мы узнали об этом и из нашего опыта", - отметил он.

    По его словам, установление мира между Арменией и Азербайджаном является поворотным моментом.

    Министр также отверг идею о том, что участие третьей стороны, в частности супердержавы, может быть лучшей гарантией выполнения соглашений.

    Он прокомментировал и заявления о том, что в результате мирного договора Азербайджан якобы получит все, а Армения - ничего: "То, что мы получили, выгодно нам. То, что получил Азербайджан, очень важно для них. В этом случае обе стороны будут заинтересованы в соблюдении договоренностей. Дополнительной ценностью может считаться участие президента США Дональда Трампа".

    Арарат Мирзоян Азербайджан Армения Вашингтонские соглашения мирный процесс
