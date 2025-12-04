Мирзоян: Саммит в Вашингтоне открыл реальное окно возможностей для Южного Кавказа

Саммит лидеров США, Азербайджана и Армении в Вашингтоне в августе 2025 года открыл "окно возможностей" для разблокировки транспортных коммуникаций между Баку и Ереваном.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая в четверг в Вене на 32-ом заседании СМИД ОБСЕ.

"Расширенная связанность, включая реализацию "Маршрута Трампа" (TRIP), нацелена на превращение Южного Кавказа в эффективный и безопасный транзитный и логистический узел, соединяющий Европу с Центральной Азией, что будет способствовать не только экономическому процветанию, но и укреплению региональной архитектуры безопасности. В этом контексте мы приветствуем недавнее заявление Азербайджана о снятии ограничений на транзит грузов в Армению", - сказал Мирзоян.

Глава МИД также отметил, что первые поставки зерна уже поступили в Армению через территорию Азербайджана по железнодорожному маршруту Азербайджан–Грузия–Армения.

"В свою очередь, Армения заявила о готовности обеспечить транзит грузов из Турции в Азербайджан и из Азербайджана в Турцию", - отметил Мирзоян, добавил, что следующим ключевым шагом, завершающим трансформацию региона, станет открытие границы между Арменией и Турцией.

Глава армянского МИД добавил, что закрытие Минского процесса (с 1 декабря 2025 года - ред.) ознаменует окончание конфликта между двумя южно-кавказскими странами.