    Мирзиёев: Узбекистан поддерживает развитие Среднего коридора

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 15:38
    Мирзиёев: Узбекистан поддерживает развитие Среднего коридора

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о поддержке развития Срединного коридора и его сопряжением с проектами железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Трансафганского коридора.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-секретаря президента Шерзода Асадова, об этом Мирзиёев заявил на 12-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    Глава государства подчеркнул важность цифровизации таможенных процедур и оптимизации тарифов для повышения эффективности региональной логистики.

    Кроме того, Мирзиёев предложил расширить деятельность Тюркского инвестиционного фонда и принять программу сотрудничества с международными и национальными финансовыми институтами.

    Президент также выдвинул идею принятия "дорожной карты по искусственному интеллекту и креативной экономике" и проведения Международной выставки Тюркского мира в Узбекистане.

    Лента новостей