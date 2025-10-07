Мирзиёев: Узбекистан поддерживает развитие Среднего коридора

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о поддержке развития Срединного коридора и его сопряжением с проектами железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Трансафганского коридора.

Как передает Report со ссылкой на пресс-секретаря президента Шерзода Асадова, об этом Мирзиёев заявил на 12-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Глава государства подчеркнул важность цифровизации таможенных процедур и оптимизации тарифов для повышения эффективности региональной логистики.

Кроме того, Мирзиёев предложил расширить деятельность Тюркского инвестиционного фонда и принять программу сотрудничества с международными и национальными финансовыми институтами.

Президент также выдвинул идею принятия "дорожной карты по искусственному интеллекту и креативной экономике" и проведения Международной выставки Тюркского мира в Узбекистане.