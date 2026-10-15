Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Мирзиёев отметил рост авторитета Азербайджана на международной арене

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 12:41
    Мирзиёев отметил рост авторитета Азербайджана на международной арене

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что авторитет Азербайджана на международной арене растет.

    Как передает Report, об этом он сказал на 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходящем в Баку.

    "Мы благодарим Азербайджан за инициативы, выдвинутые в период его председательства в СВМДА", - отметил Мирзиёев.

    Президент Узбекистана заявил, что продолжающиеся сегодня в мире конфликты должны решаться с учетом интересов всех сторон.

    "Мы надеемся на скорейшее установление мира на Ближнем Востоке. Мы должны стремиться к тому, чтобы политические разногласия не приводили к вооруженным столкновениям", - добавил он.

    Шавкат Мирзиёев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Şavkat Mirziyoyev: Azərbaycana AQEM-ə sədrliyi dövründəki təşəbbüslərinə görə təşəkkür edirik
    Mirziyoyev thanks Azerbaijan for its initiatives during CICA сhairmanship
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