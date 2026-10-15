Мирзиёев отметил рост авторитета Азербайджана на международной арене

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что авторитет Азербайджана на международной арене растет.

Как передает Report, об этом он сказал на 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходящем в Баку.

"Мы благодарим Азербайджан за инициативы, выдвинутые в период его председательства в СВМДА", - отметил Мирзиёев.

Президент Узбекистана заявил, что продолжающиеся сегодня в мире конфликты должны решаться с учетом интересов всех сторон.

"Мы надеемся на скорейшее установление мира на Ближнем Востоке. Мы должны стремиться к тому, чтобы политические разногласия не приводили к вооруженным столкновениям", - добавил он.