Мирзиёев отметил рост авторитета Азербайджана на международной арене
Внешняя политика
- 15 октября, 2026
- 12:41
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что авторитет Азербайджана на международной арене растет.
Как передает Report, об этом он сказал на 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходящем в Баку.
"Мы благодарим Азербайджан за инициативы, выдвинутые в период его председательства в СВМДА", - отметил Мирзиёев.
Президент Узбекистана заявил, что продолжающиеся сегодня в мире конфликты должны решаться с учетом интересов всех сторон.
"Мы надеемся на скорейшее установление мира на Ближнем Востоке. Мы должны стремиться к тому, чтобы политические разногласия не приводили к вооруженным столкновениям", - добавил он.
Şavkat Mirziyoyev: Azərbaycana AQEM-ə sədrliyi dövründəki təşəbbüslərinə görə təşəkkür edirik
Mirziyoyev thanks Azerbaijan for its initiatives during CICA сhairmanship
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