Минздрав Кыргызстана: Обмен опытом с Азербайджаном очень важен для нас

    • 07 октября, 2025
    • 20:46
    Азербайджан и Кыргызстан - братские страны. В связи с этим установление мира в регионе - большое достижение для обоих народов.

    Об этом американскому бюро Report заявил министр здравоохранения Кыргызстана Эркин Чечейбаев.

    Министр отметил, что отношения двух стран находятся на высоком уровне: "Мы братские страны. Я очень доволен нашими нынешними отношениями с Азербайджаном. Регулярно проводятся встречи между двумя странами в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

    Мы очень рады, что между Азербайджаном и Арменией достигнуто перемирие. Это большое достижение. Аналогично, в Кыргызстане мы провели очень успешные переговоры и определили границы с нашими братьями - Таджикистаном и Узбекистаном. Жить в мирных условиях очень важно, особенно для министров здравоохранения, потому что здоровье населения для нас превыше всего. Поэтому я хочу поздравить Азербайджан. В следующем году мы будем принимать саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ОТГ. Я хочу пригласить министра здравоохранения Азербайджана в Кыргызстан в следующем году и верю, что наше сотрудничество будет и дальше укрепляться".

    Чечейбаев выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в области здравоохранения:

    "Как вы знаете, в этом году на Генеральной Ассамблее ООН главной темой здравоохранения было предотвращение неинфекционных заболеваний. Люди умирают от сердечных, легочных заболеваний, диабета, опухолей (онкологии) и в дорожно-транспортных происшествиях. Впервые психическое здоровье стало одной из приоритетных тем для обсуждения. Как вы знаете, из года в год наблюдается рост психических заболеваний, люди чаще становятся нервными, впадают в депрессию".

    Министр подчеркнул, что Кыргызстан, который в следующем году будет принимать саммит ШОС поддержит членство Азербайджана в организации: "Организация растет и расширяется из года в год. Я верю, что присоединение большего числа стран Евразии, в том числе Азербайджана, будет полезным для организации".

    Qırğızıstanlı nazir: Azərbaycanla təcrübə mübadiləsi bizim üçün çox önəmlidir

