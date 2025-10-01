Минздрав Грузии: Мир между Азербайджаном и Арменией имеет огромное значение для всего региона

Грузия встретила с большой радостью парафирование мирного соглашения Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне.

Об этом американскому бюро Report заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.

"Установление мира между Азербайджаном и Арменией имеет огромное значение для всего региона. Сегодня мы гордимся и радуемся успехам дружественного Азербайджана, который восстановил территориальную целостность и возвращает вынужденных переселенцев в свои родные дома. Для нас имеет важное значение укреплять сотрудничество с Баку, которое открывает больше возможностей для дальнейшего развития и успеха как наших стран, так и народов", - заявил министр.

М.Сарджвеладзе подчеркнул, что связи Азербайджана и Грузии имеют исторические корни:

"Мы установили прекрасное сотрудничество не только на государственном уровне, но и торгово-экономической области. Конечно, существуют перспективы для дальнейшего развития. Эти связи, особенно в сфере экономики, могут быть еще более интенсивными, продуктивными и эффективными, над чем мы работаем с азербайджанскими коллегами. Совместная декларация (между Азербайджаном и Арменией - ред.), мирные инициативы и расширение регионального сотрудничества в сферах экономики, здравоохранения и других в скором времени принесут свои плоды".