İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Gürcüstanın səhiyyə naziri: Azərbaycanı ən yaxşı vəziyyətdə görmək bizim üçün böyük qürurdur

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2025
    • 21:12
    Gürcüstanın səhiyyə naziri: Azərbaycanı ən yaxşı vəziyyətdə görmək bizim üçün böyük qürurdur

    Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesində iştirak edən bütün tərəflərə minnətdarıq.

    Bunu "Report"un ABŞ bürosuna açıqlamasında Gürcüstanın səhiyyə naziri Mixeil Sarcveladze deyib.

    Nazir Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə olunmuş sülh müqaviləsinin ölkəsində böyük sevinclə qarşılandığını bildirib:

    "Azərbaycana və ümumilikdə bölgəyə sülhün gəlməsi olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu, bütün region üçün həyati dərəcədə vacibdir. Dostumuz Azərbaycanı ən yaxşı vəziyyətdə görmək bizim üçün böyük qürurdur və bütün dəstəyimiz Azərbaycanadır. Dost ölkə olmaq, yaxşı və intensiv əməkdaşlıq qurmaq çox böyük əhəmiyyət daşıyır – bu, bizim xalqlarımıza özümüzü daha da inkişaf etdirmək, uğurlu ölkələrə çevrilmək üçün daha çox imkanlar vermək deməkdir. Bu, ədalət məsələsidir və millətlərimiz üçün böyük önəm daşıyan məsələdir. Azərbaycan ərazi bütövlüyünə qovuşdu, məcburi köçkünlər öz doğma evlərinə döndü. Bu uğurları ölkəmizdən böyük sevinclə izləyirik".

    M.Sarcveladze Azərbaycanla Gürcüstan arasında tarixən əməkdaşlıq əlaqələrinin olduğunu vurğulayıb:

    "Təkcə dövlət səviyyəsində deyil, kommersiya qurumlarında və digər sahələrdə də gözəl əməkdaşlığımız mövcuddur. Əlbəttə, inkişaf üçün imkanlar var. Bu cür münasibətlər daha da intensivləşdirilə, daha məhsuldar və səmərəli edilə bilər. Biz də azərbaycanlı həmkarlarımızla birlikdə bu münasibətləri daha məhsuldar etmək üçün ciddi çalışırıq. Ən başlıcası, ölkəni iqtisadi baxımdan inkişaf etdirmək olduqca vacibdir. Bundan sonra Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar, imzalanan müqavilələr, təşəbbüslər problemlərin dinc yolla həllinə, inkişafın təmin olunmasına, iqtisadi, səhiyyə və digər məsələlərdə birgə səylərə yönələrək yaxın gələcəkdə öz bəhrəsini verəcək".

    Mixeil Sarcveladze Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesi Gürcüstan
    Минздрав Грузии: Мир между Азербайджаном и Арменией имеет огромное значение для всего региона

    Son xəbərlər

    21:34

    Fələstin Baş naziri: Müharibə bitdikdən sonra Qəzza üçün bərpa planları hazırdır

    Digər ölkələr
    21:33
    Foto
    Video

    "Qarabağ" "Kopenhagen"lə oyunda fasiləyə öndə yollanıb - YENİLƏNİR

    Futbol
    21:15

    Pentaqon ABŞ və Ukraynanın hərbi məqsədləri üçün 179,5 milyon dollar məbləğində vəsait ayırıb

    Digər ölkələr
    21:12

    Gürcüstanın səhiyyə naziri: Azərbaycanı ən yaxşı vəziyyətdə görmək bizim üçün böyük qürurdur

    Xarici siyasət
    20:52

    AİİB-nin Bakı Metropoliteninə ayıracağı kreditin xərclənmə istiqamətləri açıqlanıb - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    20:39

    Səfir: Ukrayna ilə Azərbaycanı çoxəsrlik əməkdaşlıq və dostluq birləşdirir

    Xarici siyasət
    20:31

    Paşinyan Danimarkaya işgüzar səfərə yola düşüb

    Region
    20:30

    Bakının 4 rayonunun bəzi ərazilərinə təbii qazın verilişi dayandırılacaq

    Energetika
    20:25

    Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru vəzifəsindən azad olunub

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti