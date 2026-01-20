Минобороны Турции почтило память жертв трагедии 20 Января

Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с трагедией 20 Января.

Как сообщает Report, публикация размещена на странице ведомства с соцсети X.

Подчеркнуто, что Турция разделяет боль Азербайджана и всегда будет рядом с ним.

"С глубоким уважением и скорбью чтим память наших шехидов, павших в результате бесчеловечных нападений в ходе трагических событий, вошедших в историю как Черный январь. Мы всем сердцем разделяем боль, пережитую нашими азербайджанскими братьями, и еще раз заявляем, что, как на протяжении всей истории, так и сегодня, будем стоять плечом к плечу с Азербайджаном и в радостные, и в трудные дни, руководствуясь принципом "Одна нация, два государства". Мы помним и не позволим забыть", - говорится в публикации.