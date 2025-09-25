Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Минобороны Турции почтило память шехидов Второй Карабахской войны

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 13:34
    Министерство национальной обороны Турции почтило память шехидов Второй Карабахской войны.

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства Зеки Актюрк.

    "В связи с пятой годовщиной Отечественной войны, начатой азербайджанской армией с целью освобождения оккупированных земель и продолжавшейся 44 дня, Днем памяти - 27 сентября, мы чтим память шехидов, и благодарим ветеранов", - сказал он.

    Türkiyə Müdafiə Nazirliyi İkinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərini yad edib

    Последние новости

