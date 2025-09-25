Минобороны Турции почтило память шехидов Второй Карабахской войны

Министерство национальной обороны Турции почтило память шехидов Второй Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства Зеки Актюрк.

"В связи с пятой годовщиной Отечественной войны, начатой азербайджанской армией с целью освобождения оккупированных земель и продолжавшейся 44 дня, Днем памяти - 27 сентября, мы чтим память шехидов, и благодарим ветеранов", - сказал он.