Минобороны Турции почтило память шехидов Второй Карабахской войны
Внешняя политика
- 25 сентября, 2025
- 13:34
Министерство национальной обороны Турции почтило память шехидов Второй Карабахской войны.
Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства Зеки Актюрк.
"В связи с пятой годовщиной Отечественной войны, начатой азербайджанской армией с целью освобождения оккупированных земель и продолжавшейся 44 дня, Днем памяти - 27 сентября, мы чтим память шехидов, и благодарим ветеранов", - сказал он.
