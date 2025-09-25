Türkiyə Müdafiə Nazirliyi İkinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərini yad edib
Xarici siyasət
- 25 sentyabr, 2025
- 13:17
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi İkinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini yad edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin mətbuat katibi Zeki Aktürk bu gün keçirilən brifinqdə bildirib.
"Qəhrəman Azərbaycan Ordusunun işğal altındakı torpaqlarını azad etmək məqsədilə başladığı və 44 gün davam edən Vətən müharibəsinin beşinci ildönümü, 27 Sentyabr - Anım Günü ilə bağlı Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canını fəda edən əziz şəhidlərimizi rəhmət və minnətlə yad edirik. Qəhrəman qazilərimizə təşəkkür edirik", - deyə o vurğulayıb.
Son xəbərlər
14:14
Dünya Bankı Azərbaycan hökumətinin yeni enerji layihələri ilə bağlı qərarını gözləyir - EKSKLÜZİVEnergetika
14:11
Foto
Video
Bakıda yeni avtomobil yolunun inşası 35 % icra edilibİnfrastruktur
14:09
Foto
Qusarda qadınlar üçün səyyar tibbi aksiya keçirilibSağlamlıq
14:02
Elm və təhsil nazirinin Gədəbəydəki vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilibElm və təhsil
14:02
Naxçıvanda 2028-ci ilədək iki GES-in istismara verilməsi planlaşdırılırEnergetika
13:57
İstanbulda əməliyyat: 366 kq narkotik ələ keçirilib, həbs olunanlar varRegion
13:53
Qazaxıstan və İran Astara üzərindən dəniz daşımalarının həcminin artırılmasını nəzərdən keçirirİnfrastruktur
13:48
TDT-nin Baş katibi BMT Baş Assambleyasının Fələstinlə bağlı bəyannaməsini alqışlayıbDigər ölkələr
13:46