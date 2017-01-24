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    Министры иностранных дел Азербайджана и России встретились в Москве

    На встрече обсудили вопросы урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В рамках совершенного по инициативе российской стороны рабочего визита в Москву министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 

    Как сообщили Report из пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече обсудили вопросы решения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, провели обмен мнениями по вопросам, поднятым в ходе Венской и Санкт-Петербургской встреч президентов. 

    Эльмар Мамедъяров в очередной раз подчеркнул позицию Азербайджана по решению конфликта и заявил о важности изменения статуса-кво. 

    На встрече также обсудили перспективы развития двусторонних связей между Азербайджаном и Россией и затронули вопросы, возникшие в последние дни в связях между двумя странами. Была достигнута договоренность о постоянном контроле подобных вопросов. 

    Стороны также обменялись мнениями вокруг стоящих на международной повестке дня и представляющих взаимный интерес вопросов. 

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