Министры иностранных дел Азербайджана и России встретились в Москве

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В рамках совершенного по инициативе российской стороны рабочего визита в Москву министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщили Report из пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече обсудили вопросы решения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, провели обмен мнениями по вопросам, поднятым в ходе Венской и Санкт-Петербургской встреч президентов.

Эльмар Мамедъяров в очередной раз подчеркнул позицию Азербайджана по решению конфликта и заявил о важности изменения статуса-кво.

На встрече также обсудили перспективы развития двусторонних связей между Азербайджаном и Россией и затронули вопросы, возникшие в последние дни в связях между двумя странами. Была достигнута договоренность о постоянном контроле подобных вопросов.

Стороны также обменялись мнениями вокруг стоящих на международной повестке дня и представляющих взаимный интерес вопросов.