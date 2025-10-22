Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Министр: За 8 месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Эстонией составил $25 млн

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 13:15
    Министр: За 8 месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Эстонией составил $25 млн

    За первые 8 месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и Эстонией составил всего $25 млн.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

    Он отметил, что на сегодняшних обсуждениях также был затронут вопрос экономического сотрудничества:

    "В 2025 году по сравнению с 2024 годом наблюдается позитивная тенденция в развитии экономических отношений. За 8 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами составил всего $25 млн. Хотя это и положительная динамика, но цифра небольшая".

    Министр добавил, что есть большие перспективы для сотрудничества с Эстонией в транспортно-логистической сфере:

    "Также важно сотрудничество в сфере образования. В настоящее время 373 гражданина Азербайджана получают образование в Эстонии".

    Джейхун Байрамов Маргус Цахкна пресс-конференция товарооборот
    Bu ilin ilk 8 ayında Azərbaycanla Estoniya arasında ticarət dövriyyəsi 25 milyon ABŞ dolları olub
    Azerbaijan-Estonia trade turnover totals $25M in Jan.-Aug. 2025

    Последние новости

    14:17

    Фон дер Ляйен: Европа рискует проиграть Китаю в стратегических отраслях

    Другие
    14:13

    Родителям премьера Франции предоставили охрану из соображений безопасности

    Другие страны
    14:12

    Профицит сводного бюджета Азербайджана составил почти 7 млрд манатов

    Финансы
    14:06

    На строительство канатных дорог в Шуше, Ханкенди и Лачыне потрачено 6,6 млн манатов

    Туризм
    14:04

    В Москве эвакуировали около 100 человек из торгового центра

    В регионе
    14:01

    Мэр: В Харькове один погибший и 6 пострадавших, детей среди них нет

    В регионе
    13:52

    В Белграде у здания парламента произошла стрельба, есть пострадавший

    Другие страны
    13:43

    Штокер перенесет плановую операцию из-за болей в области спины

    Другие страны
    13:42

    Замминистра: Азербайджан за 20 лет направил на укрепление обороны порядка 58 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей