Министр: За 8 месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Эстонией составил $25 млн

За первые 8 месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и Эстонией составил всего $25 млн.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

Он отметил, что на сегодняшних обсуждениях также был затронут вопрос экономического сотрудничества:

"В 2025 году по сравнению с 2024 годом наблюдается позитивная тенденция в развитии экономических отношений. За 8 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами составил всего $25 млн. Хотя это и положительная динамика, но цифра небольшая".

Министр добавил, что есть большие перспективы для сотрудничества с Эстонией в транспортно-логистической сфере:

"Также важно сотрудничество в сфере образования. В настоящее время 373 гражданина Азербайджана получают образование в Эстонии".