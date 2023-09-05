Министр внутренних дел Турции прибудет в Баку

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая совершит визит в Азербайджан.
Как сообщает Report, визит турецкого министра запланирован на 6-8 сентября.
В рамках визита А.Ерликая примет участие во втором заседании министров по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.
Второе заседание министров по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций стран ОТГ пройдет в Баку с 6 по 8 сентября.
Заседание организовано Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
В рамках мероприятия планируется проведение международных учений ”Баку-2023" с участием уполномоченных структур стран-членов ОТГ.