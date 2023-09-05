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Министр внутренних дел Турции прибудет в Баку

Министр внутренних дел Турции прибудет в Баку Министр внутренних дел Турции Али Ерликая совершит визит в Азербайджан.
Внешняя политика
5 сентября 2023 г. 12:14
Министр внутренних дел Турции прибудет в Баку

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Report, визит турецкого министра запланирован на 6-8 сентября.

В рамках визита А.Ерликая примет участие во втором заседании министров по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

Второе заседание министров по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций стран ОТГ пройдет в Баку с 6 по 8 сентября.

Заседание организовано Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В рамках мероприятия планируется проведение международных учений ”Баку-2023" с участием уполномоченных структур стран-членов ОТГ.

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Версия на английском языке Turkish interior minister to visit Baku
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