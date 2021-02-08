Министр по делам Европы МИД Великобритании находится с визитом в Азербайджане

Венди Мортон: Здравствуй, Баку, Азербайджан!

Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон прибыла с двухдневным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, визит направлен на укрепление отношений между Великобританией и Азербайджаном в таких областях сотрудничества, как "зеленая энергетика", решение проблем изменения климата, а также в продвижении прав женщин.

В ходе визита министр по делам Европы МИД Великобритании проведет ряд официальных встреч.

9 февраля Венди Мортон также примет участие в ежегодном саммите по стратегическому диалогу между Великобританией и Азербайджаном и подписании меморандума о взаимопонимании между двумя странами с целью расширения партнерства по вопросам окружающей среды и климата.

"Салам, Баку, Азербайджан! Как государственный министр Великобритании по вопросам европейского соседства, я буду тесно сотрудничать с министерством иностранных дел Азербайджана, чтобы продвигать права женщин, предоставлять им большие возможности в бизнесе и политике", - написала Венди Мортон на своей странице в Twitter.