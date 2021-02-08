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Министр по делам Европы МИД Великобритании находится с визитом в Азербайджане

Министр по делам Европы МИД Великобритании находится с визитом в Азербайджане Венди Мортон: Здравствуй, Баку, Азербайджан!
Внешняя политика
8 февраля 2021 г. 09:20
Министр по делам Европы МИД Великобритании находится с визитом в Азербайджане
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Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон прибыла с двухдневным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, визит направлен на укрепление отношений между Великобританией и Азербайджаном в таких областях сотрудничества, как "зеленая энергетика", решение проблем изменения климата, а также в продвижении прав женщин.

В ходе визита министр по делам Европы МИД Великобритании проведет ряд официальных встреч.

9 февраля Венди Мортон также примет участие в ежегодном саммите по стратегическому диалогу между Великобританией и Азербайджаном и подписании меморандума о взаимопонимании между двумя странами с целью расширения партнерства по вопросам окружающей среды и климата.

"Салам, Баку, Азербайджан! Как государственный министр Великобритании по вопросам европейского соседства, я буду тесно сотрудничать с министерством иностранных дел Азербайджана, чтобы продвигать права женщин, предоставлять им большие возможности в бизнесе и политике", - написала Венди Мортон на своей странице в Twitter.

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Версия на английском языке UK foreign minister for Europe visiting Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyanın dövlət naziri Azərbaycanda səfərdədir

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