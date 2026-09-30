Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Министр обороны Великобритании впервые принимает участие в выставке ADEX

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 10:41
    Министр обороны Великобритании впервые принимает участие в выставке ADEX

    Министр обороны Великобритании Лорд Вернон Коакер и представители 18 британских компаний принимают участие в VI Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2026.

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети Х написал посол Великобритании в Баку Данкан Норман.

    "Впервые министр обороны Великобритании Вернон Коакер и представители 18 британских компаний принимают участие в выставке ADEX. Также приятно видеть на мероприятии посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова. Посетив наш стенд на выставке, вы сможете ознакомиться с передовым опытом, инновациями и возможностями мирового уровня, которые предлагает Великобритания в сфере обороны", - отметил Норман.

    Лорд Вернон Коакер Данкан Норман Азербайджано-британские отношения Международная военная выставка ADEX-2026
    Böyük Britaniyanın müdafiə naziri ilk dəfə ADEX sərgisində iştirak edir
    UK defence minister and 18 companies attend ADEX-2026
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