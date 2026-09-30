Министр обороны Великобритании впервые принимает участие в выставке ADEX
- 30 сентября, 2026
- 10:41
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Министр обороны Великобритании Лорд Вернон Коакер и представители 18 британских компаний принимают участие в VI Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2026.
Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети Х написал посол Великобритании в Баку Данкан Норман.
"Впервые министр обороны Великобритании Вернон Коакер и представители 18 британских компаний принимают участие в выставке ADEX. Также приятно видеть на мероприятии посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова. Посетив наш стенд на выставке, вы сможете ознакомиться с передовым опытом, инновациями и возможностями мирового уровня, которые предлагает Великобритания в сфере обороны", - отметил Норман.
İlk dəfə olaraq müdafiə naziri @Vernon_Coaker və 18 🇬🇧 şirkəti #ADEX sərgisində iştirak edir.— Duncan Norman (@DNormanFCDO) September 30, 2026
Tədbirdə @ElinSuleymanov-u da görmək xoş oldu!
Sərgimizi ziyarət edərək Böyük Britaniyanın təklif etdiyi dünya səviyyəli müdafiə təcrübəsi, innovasiya və imkanlarla tanış ola bilərsiz. pic.twitter.com/lqIqqsPIsr