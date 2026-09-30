Böyük Britaniyanın müdafiə naziri ilk dəfə ADEX sərgisində iştirak edir
Xarici siyasət
- 30 sentyabr, 2026
- 10:45
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Böyük Britaniyanın müdafiə naziri lord Vernon Koaker və 18 Britaniya şirkətinin nümayəndələri VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində (ADEX-2026) iştirak edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfiri Dankan Norman "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
"İlk dəfə olaraq Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Vernon Koaker və Britaniyanın 18 şirkətinin nümayəndələri ADEX sərgisində iştirak edirlər. Tədbirdə Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Elin Süleymanovu görmək də xoş oldu. Sərgimizi ziyarət edərək Böyük Britaniyanın təklif etdiyi dünya səviyyəli müdafiə təcrübəsi, innovasiya və imkanlarla tanış ola bilərsiz", - D.Norman qeyd edib.
Министр обороны Великобритании впервые принимает участие в выставке ADEX
UK defence minister and 18 companies attend ADEX-2026
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