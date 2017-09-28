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    Министр обороны Турции: Оккупированные территории Азербайджана должны быть освобождены

    Наше сотрудничество в военной сфере с Азербайджаном на высоком уровне© AA/ Mehmet Murat Önel

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Нагорный Карабах -  это азербайджанские территории и они должны быть освобождены от оккупации". Как сообщает Report, об этом заявил в Баку министр национальной обороны Турции Нуреддин Джаникли.

    "Рано или поздно эти земли будут освобождены", - заявил он.

    "Наше сотрудничество в военной сфере с Азербайджаном на высоком уровне. Мы действуем как одно целое. Сила Азербайджана - это сила Турции, и, наоборот. Мы сталкиваемся с проблемами в вопросе закупки оружия из-за рубежа. Поэтому нам надо приложить усилия в области военной промышленности для производства собственного оружия", - заявил министр национальной обороны Турции.

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