Министр обороны Турции: Армения должна прекратить провокации

Армения должна прекратить провокации.

Армения должна прекратить провокации.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, находящийся с визитом в Азербайджане.

Он подчеркнул, что Армения должна сосредоточиться на региональном сотрудничестве и принять протянутую ей руку мира.

Х.Акар почтил память азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами в результате провокаций, совершенных Арменией на границе 12-13 сентября, и пожелал выздоровления раненым.

"Турция всегда вместе с Азербайджаном. Азербайджан никогда не был одинок", - подчеркнул Х. Акар.