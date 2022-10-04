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Министр обороны Турции: Армения должна прекратить провокации

Министр обороны Турции: Армения должна прекратить провокации Армения должна прекратить провокации.
Внешняя политика
4 октября 2022 г. 16:58
Министр обороны Турции: Армения должна прекратить провокации

Армения должна прекратить провокации.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, находящийся с визитом в Азербайджане.

Он подчеркнул, что Армения должна сосредоточиться на региональном сотрудничестве и принять протянутую ей руку мира.

Х.Акар почтил память азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами в результате провокаций, совершенных Арменией на границе 12-13 сентября, и пожелал выздоровления раненым.

"Турция всегда вместе с Азербайджаном. Азербайджан никогда не был одинок", - подчеркнул Х. Акар.

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Версия на английском языке Turkish Defense Minister: Armenia should stop provocations
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin müdafiə naziri: “Ermənistan artıq təxribatlardan əl çəkməlidir”

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