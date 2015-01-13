​Министр обороны Азербайджана: Затягивание переговорного процесса отрицательно сказывается на ситуации в регионе

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ 13 января министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Азербайджане Робберта Габриэлсона.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства. На встрече З.Гасанов затронул военно-политическую ситуацию в регионе, отметив, что Армения и сегодня продолжает захватническую политику в отношении Азербайджана. Министр добавил, что затягивание мирного и переговорного процессов отрицательно сказывается на ситуации в регионе.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития связей между Азербайджаном и Нидерландами, а также сотрудничества в военной сфере.