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    ​Министр обороны Азербайджана: Затягивание переговорного процесса отрицательно сказывается на ситуации в регионе

    Закир Гасанов принял посла Нидерландов в Азербайджане

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ 13 января министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Азербайджане Робберта Габриэлсона.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства. На встрече З.Гасанов затронул военно-политическую ситуацию в регионе, отметив, что Армения и сегодня продолжает захватническую политику в отношении Азербайджана. Министр добавил, что затягивание мирного и переговорного процессов отрицательно сказывается на ситуации в регионе.

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития связей между Азербайджаном и Нидерландами, а также сотрудничества в военной сфере.  

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