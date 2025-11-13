Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Министр культуры Таджикистана: Культура – это сила, способная предотвращать конфликты

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 11:18
    Министр культуры Таджикистана: Культура – это сила, способная предотвращать конфликты

    Народы Таджикистана и Центральной Азии связывают друг с другом история и культурные особенности.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявила министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатториён на международном конгрессе "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии" в Ташкенте.

    "Культура есть просвещение, ядро национального самосознания и гарант мира", - сказала она, отметив, что сохранение культурного наследия является приоритетным направлением для Таджикистана.

    Она подчеркнула, что необходимо вернуть Центральной Азии роль интеллектуального центра и призвала вовлекать молодежь в участие в мероприятиях, посвященных сохранению культуры.

    "Культура – это сила, способная предотвращать конфликты. Она учит понимать, объединять, а не противопоставлять. Именно поэтому в нашем регионе, с богатым религиозным и этническим многообразием, особое значение имеет развитие диалога культур и религий", - заключила министр.

    Лента новостей