Министр культуры Таджикистана: Культура – это сила, способная предотвращать конфликты

Народы Таджикистана и Центральной Азии связывают друг с другом история и культурные особенности.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявила министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатториён на международном конгрессе "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии" в Ташкенте.

"Культура есть просвещение, ядро национального самосознания и гарант мира", - сказала она, отметив, что сохранение культурного наследия является приоритетным направлением для Таджикистана.

Она подчеркнула, что необходимо вернуть Центральной Азии роль интеллектуального центра и призвала вовлекать молодежь в участие в мероприятиях, посвященных сохранению культуры.

"Культура – это сила, способная предотвращать конфликты. Она учит понимать, объединять, а не противопоставлять. Именно поэтому в нашем регионе, с богатым религиозным и этническим многообразием, особое значение имеет развитие диалога культур и религий", - заключила министр.