Министр иностранных дел Польши посетит Азербайджан на следующей неделе

© AFP / Adem Altan

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский прибудет в Азербайджан 18 октября. Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, в ходе однодневного визита, как ожидается, он будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также проведет встречу с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

На встречах будут обсуждены перспективы развития двухсторонних отношений, в том числе в политической и экономической сферах.