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    Министр иностранных дел Польши посетит Азербайджан на следующей неделе

    Будут обсуждены перспективы развития двухсторонних отношений, в том числе в политической и экономической сферах© AFP / Adem Altan

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский прибудет в Азербайджан 18 октября. Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, в ходе однодневного визита, как ожидается, он будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также проведет встречу с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым. 

    На встречах будут обсуждены перспективы развития двухсторонних отношений, в том числе в политической и экономической сферах.

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