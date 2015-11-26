Министр иностранных дел Азербайджана отправился в Грузию

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Грузию. Как сообщает Report, в Тбилиси Э. Мамедъяров примет участие в неформальной встрече глав МИД стран "Восточного партнерства".

Участники встречи обсудят ход реализации программы "Восточное партнерство", а также перспективы развития сотрудничества.

Ожидается, что на встрече также примут участие еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан и заместитель генсека Европейской службы внешней деятельности Хельга Шмидт.

Программа "Восточное партнерство" нацелена на политическую и экономическую интеграцию ЕС с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдовой, Украиной и Беларусью.