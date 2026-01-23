Министр: Босния и Герцеговина намерена укреплять сотрудничество с Азербайджаном
Внешняя политика
- 23 января, 2026
- 04:13
Босния и Герцеговина намерена укреплять и развивать сотрудничество с Азербайджаном в областях, представляющих взаимный интерес.
Как передает Report, об этом на своей странице в Х написал министр внешней торговли и экономических связей БиГ Сташа Кошарац, комментируя встречу с азербайджанским послом в Сараево Вилаятом Гулиевым.
"Азербайджан является дружественной страной для Боснии и Герцеговины", - заключил глава ведомства.
Напомним, что в ноябре прошлого года Азербайджан и Босния подписали план военного сотрудничества.
