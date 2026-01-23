Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Министр: Босния и Герцеговина намерена укреплять сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 23 января, 2026
    • 04:13
    Министр: Босния и Герцеговина намерена укреплять сотрудничество с Азербайджаном

    Босния и Герцеговина намерена укреплять и развивать сотрудничество с Азербайджаном в областях, представляющих взаимный интерес.

    Как передает Report, об этом на своей странице в Х написал министр внешней торговли и экономических связей БиГ Сташа Кошарац, комментируя встречу с азербайджанским послом в Сараево Вилаятом Гулиевым.

    "Азербайджан является дружественной страной для Боснии и Герцеговины", - заключил глава ведомства.

    Напомним, что в ноябре прошлого года Азербайджан и Босния подписали план военного сотрудничества.

    Азербайджан Босния и Герцеговина
    Фото
    Staşa Koşarats: Bosniya və Herseqovina Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirmək istəyir

    Последние новости

    04:18

    Антониу Кошта: ЕС готов защищать себя и свои интересы

    Другие страны
    04:13
    Фото

    Министр: Босния и Герцеговина намерена укреплять сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    04:05

    Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле завершились - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    03:39

    В Конгрессе США отклонили резолюцию о запрете применять силу в Венесуэле

    Другие страны
    03:20

    Стоимость золота обновила исторический максимум

    Финансы
    02:51
    Фото

    В Лиге Европы УЕФА проведены матчи 7-го тура общего этапа

    Футбол
    02:44

    Трамп заявил, что Путин пойдет на уступки по Украине

    Другие страны
    02:18

    Глава МИД: Турция верит, что "Совет мира" внесет вклад в укрепление мира в Газе

    В регионе
    01:56

    Лидеры Британии и Дании назвали безопасность в Арктике задачей для всей НАТО

    Другие страны
    Лента новостей