Министр: Босния и Герцеговина намерена укреплять сотрудничество с Азербайджаном

Босния и Герцеговина намерена укреплять и развивать сотрудничество с Азербайджаном в областях, представляющих взаимный интерес.

Как передает Report, об этом на своей странице в Х написал министр внешней торговли и экономических связей БиГ Сташа Кошарац, комментируя встречу с азербайджанским послом в Сараево Вилаятом Гулиевым.

"Азербайджан является дружественной страной для Боснии и Герцеговины", - заключил глава ведомства.

Напомним, что в ноябре прошлого года Азербайджан и Босния подписали план военного сотрудничества.