İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Staşa Koşarats: Bosniya və Herseqovina Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirmək istəyir

    Xarici siyasət
    • 23 yanvar, 2026
    • 03:57
    Staşa Koşarats: Bosniya və Herseqovina Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirmək istəyir

    Azərbaycan Bosniya və Herseqovinanın dost ölkəsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bosniya və Herseqovinanın xarici ticarət və iqtisadi əlaqələr naziri Staşa Koşarats Azərbaycanın Sarayevodakı səfiri Vilayət Quliyevlə görüşünə dair "X" sosial şəbəkəsində etdiyi paylaşımda bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, Bosniya və Herseqovina Azərbaycanla qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığı gücləndirmək və inkişaf etdirmək istəyir.

    Xatırladaq ki, ötən ilin noyabrında iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq planı imzalanıb.

    Bosniya və Herseqovina Vilayət Quliyev Sarayevo
    Foto
    Министр: Босния и Герцеговина намерена укреплять сотрудничество с Азербайджаном

    Son xəbərlər

    04:24

    ABŞ Konqresi Venesuelada güc tətbiqini yasaqlayan qətnaməni qəbul etməyib

    Digər ölkələr
    04:09

    Kremldə Putinlə Uitkoff arasında keçirilən görüş başa çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    03:57
    Foto

    Staşa Koşarats: Bosniya və Herseqovina Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirmək istəyir

    Xarici siyasət
    03:35

    Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    03:15
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Göyçə" adı niyə Ermənistan cəmiyyətində qıcıq yaradır?

    Daxili siyasət
    02:49
    Foto

    UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində VII turun qarşılaşmaları keçirilib

    Futbol
    02:48

    Tramp Putinin Ukrayna məsələsində güzəştə gedəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    02:27

    Britaniya və Danimarka liderləri: Arktikada təhlükəsizliyin təmin edilməsi NATO-nun vəzifəsi olmalıdır

    Digər ölkələr
    02:05

    Bessent: Çin ABŞ ilə ticarət sazişinin şərtlərini tam yerinə yetirir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti