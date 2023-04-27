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Министр: Благодаря усилиям США Армения вернулась к переговорному процессу

Министр: Благодаря усилиям США Армения вернулась к переговорному процессу Если бы мы не верили в мирный процесс, мы бы не стали его инициаторами.
Внешняя политика
27 апреля 2023 г. 14:47
Министр: Благодаря усилиям США Армения вернулась к переговорному процессу

Если бы мы не верили в мирный процесс, мы бы не стали его инициаторами.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции после встречи с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Он отметил, что Азербайджан предпринял шаги в направлении мира: "Мы выражаем свою благодарность США. В результате усилий США Армения вернулась к переговорному процессу. Мы будем участвовать в этом процессе. Мы сделаем все возможное для продвижения мирного процесса".

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Версия на английском языке Armenia back to negotiating table owing to US efforts, Minister Bayramov says
Версия на азербайджанском языке Nazir: "ABŞ-ın səyləri nəticəsində Ermənistan danışıqlara qayıdıb, biz bu prosesdə iştirak edəcəyik"

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