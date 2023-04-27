Министр: Благодаря усилиям США Армения вернулась к переговорному процессу

Если бы мы не верили в мирный процесс, мы бы не стали его инициаторами.

Если бы мы не верили в мирный процесс, мы бы не стали его инициаторами.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции после встречи с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Он отметил, что Азербайджан предпринял шаги в направлении мира: "Мы выражаем свою благодарность США. В результате усилий США Армения вернулась к переговорному процессу. Мы будем участвовать в этом процессе. Мы сделаем все возможное для продвижения мирного процесса".